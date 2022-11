Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennendes Fett in einer Wohnung in Goldhamme

Bochum (ots)

Brennendes Fett auf dem Herd konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von einem hinzu geeilten Nachbarn gelöscht werden.

Gegen 22:20 Uhr ging in der Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus der Cimbernstraße ein, der einen Brand in einer Erdgeschosswohnung zum Inhalt hatte. In der Wohnung selbst sollte sich noch die Wohnungsmieterin in höchster Gefahr befinden. Daraufhin alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr sofort die Feuer- und Rettungswachen der Innenstadt und aus Wattenscheid sowie die in diesem Gebiet zuständige Löscheinheit Bochum-Mitte der freiwilligen Feuerwehr. Zusätzlich wurden, wie bei dieser Meldung üblich, zwei weitere Rettungswagen und ein Notarzt hinzu alarmiert. Bei Eintreffen des Zugführers der Innenstadtwache konnte eine stärkere Rauchentwicklung tatsächlich und noch vor Betreten des Gebäudes bestätigt werden. Diese allerdings hatte ihre Ursache nicht nur im angebrannten Fett, sondern hauptsächlich im aufgewirbelten Löschpulver, dass ein Nachbar bei seinem erfolgreichen Löschversuch über den Pulverlöscher versprüht hatte. Mit dem Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Wohnungsmieterin bereits im Freien. Ein weiterer Hausbewohner hatte sich durch den verrauchten Treppenraum ebenso ins Freie begeben. Die Personen wurden sofort vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport in eine Klinik schloss sich aber nicht an. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Lüftungsarbeiten, so dass neben den jetzt notwendigen Reinigungen in der Wohnung selbst keine weiteren Schäden zu beklagen waren.

Der Einsatz der Feuerwehr war um 23:10 Uhr beendet. Im Einsatz waren insgesamt 39 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell