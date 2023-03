Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall auf Parkplatz an der Pettenpohlstraße: Polizei bittet beteiligten Autofahrer um Kontaktaufnahme

Lübbecke (ots)

Als ein Autofahrer (82) am Dienstag (21.03.) gegen 9 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz des Seniorenquartiers in der Pettenpohlstraße seinen Ford in einer Parkbucht abstellen wollte, kam es zum Kontakt mit einem bereits geparkten Auto. Dieses wurde hinten links beschädigt.

Daraufhin wartete der Mann einige Zeit auf die Rückkehr des geschädigten Fahrers. Als dieser nach etwa 30 Minuten noch nicht erschienen war, verließ der Lübbecker zu Fuß wegen eines Termins den Parkplatz. Bei seiner Rückkehr befand sich der schwarze Pkw nicht mehr an Ort und Stelle. Später meldete der 82-Jährige den Unfall der Polizei.

Zur Klärung der Angelegenheit bitten die Verkehrsermittler den Fahrer des schwarzen Autos nun unter Telefon (0571) 88660 um Kontaktaufnahme.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell