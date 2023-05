Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfall/Krummhörn - schwerer Verkehrsunfall/ Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfall

Am Montag hat es einen Unfall in Norden gegeben. Eine 51-jährige BMW-Fahrerin überquerte gegen 9.50 Uhr die Alleestraße und missachtete dabei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 83-jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Krummhörn - schwerer Verkehrsunfall

Am Montag hat es in der Krummhörn einen schweren Unfall gegeben. Ein 57-jähriger Trecker-Fahrer fuhr auf der L2 in Richtung Loquard. Aus derzeit ungeklärter Ursache fuhr er einem 71-jährigen Rennradfahrer, der sich vor dem Trecker befand, hinten auf. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Unfallflucht

In Norden kam es zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 17 Uhr, gegen einen schwarzen Opel. Dieser war am Straßenrand in der Nordseestraße geparkt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

