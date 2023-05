POL-WHV: Dieseldiebstahl

Sande (ots) - Am 14.05.2023 wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in einer Diskothek in Sande gemeldet. Als die Polizei Jever in der Weserstraße eintraf, hatte sich die Situation vor Ort beruhigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei jungen Männern, die nur durch das Einschreiten des Sicherheitsunternehmens beendet werden konnte. Nach einer Meinungsverschiedenheit, bei er eh ...

mehr