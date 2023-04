Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit abgerissenem Gurt angehalten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (27.04.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen unter anderem Gurt- und Handykontrollen in der Iserlohner Straße in Hohenlimburg durch. Dabei fiel den Beamten ein Pritschen-Lkw auf, dessen Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Die Einsatzkräfte fuhren dem Lkw hinterher. An der nächsten Ampel war erkennbar, dass der Fahrer den Sicherheitsgurt in der Zwischenzeit angelegt hatte. Als das Fahrzeug dann auf der Hohenlimburger Straße angehalten werden konnte, wurde der Mann bei der Kontrolle dazu befragt, warum er den Sicherheitsgurt nicht schon vorher angelegt hatte. Der Fahrer gestand, dass er sich gar nicht anschnallen kann und händigte das lose Gurtschloss aus. Der Fahrer erhielt ein Verwarngeld, die Beamten fertigten zudem einen Kontrollbericht, der an den Halter des Autos adressiert wurde. (arn)

