Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in Sander Diskothek

Sande (ots)

Am 14.05.2023 wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in einer Diskothek in Sande gemeldet.

Als die Polizei Jever in der Weserstraße eintraf, hatte sich die Situation vor Ort beruhigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei jungen Männern, die nur durch das Einschreiten des Sicherheitsunternehmens beendet werden konnte. Nach einer Meinungsverschiedenheit, bei er eh thematisch um einen weiblichen Partygast gegangen sein soll, soll der 18-jährige Beschuldigte seinem 17-jährigen Opfer mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen haben.

Der 17-jährige Vareler musste vor Ort durch den Rettungsdienst betreut werden und wurde schlussendlich in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Gegen den 18-jährigen Jeveraner wurde eine Strafanzeige gefertigt. Er wurde in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

