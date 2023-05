Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 12.05 - 14.05.2023

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 13. Mai, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamtinnen des Polizeikommissariates Jever in Sande den 21jährigen Führer eines E-Scooters. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellten die Beamtinnen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Sanderbusch durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in vier Fällen:

In gleich vier Fällen leiteten die Beamten des Polizeikommissariates Jever Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. In allen vier Fällen waren die Beschuldigten auf nicht versicherten E-Scootern, sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeugen, unterwegs. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass E-Scooter grundsätzlich haftpflichtversichert sein müssen. Der Versicherungszeitraum erstreckt sich vom 01.03 des aktuellen Jahres bis zum 28./29.02 des Folgejahres.

Verkehrsunfallfluchten:

Verkehrsunfall B 210:

Am Samstag, den 13.05, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 210, Fahrtrichtung Wilhelmshaven, unmittelbar nach der Auffahrt Schortens, zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Nach Angaben der unfallbeteiligten 44jährigen Fahrzeugführerin habe diese den linken Fahrstreifen der B 210 befahren. Als sie an einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw vorbeigefahren sei, habe dessen Fahrzeugführer ein lang anhaltendes Schallsignal gegeben (habe die "Hupe" gedrückt). Hierdurch habe sich die Fahrzeugführerin erschrocken und das Lenkrad verrissen. Ihr Pkw sei daraufhin ins Schleudern geraten und sie habe sich um 180 Grad über beide Fahrstreifen gedreht. Letztendlich sei sie mit dem Fahrzeugheck in die Außenschutzplanke gestoßen und entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen. In wie weit der "hupende" Fahrzeugführer tatsächlich unfallbeteiligt ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Dessen Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zunächst wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der 04461/9211-0 entgegen.

Verkehrsunfall in Schoost:

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 12.05, gegen 10:05 Uhr, in der Straße "In't Vörwarker Land", in 26419 Schortens/Schoost. Hier war eine Fachfirma mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Die Baumarbeiten wurden mittels einer Hebebühne durchgeführt. Diese wurde mit ausfahrbaren Stützen und Leitkegeln abgesichert. Dem entsprechend war die Fahrbahn an dieser Stelle verengt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw die Arbeitsstelle passieren. Beim Vorbeifahren touchiert er sowohl die Stützte der Arbeitsbühne als auch einen aufgestellten Leitkegel. Im Anschluss entfernt er sich von der Unfallstelle, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell