POL-HAM: BMW bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Süden (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße/Alleestraße wurden am Mittwoch, 21. Dezember, gegen 20:35 Uhr drei Personen verletzt. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Werler Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung, nach links in die Alleestraße abzubiegen. Ein 62-jähriger Toyota Cruiser-Fahrer befuhr die Werler Straße in südlicher Richtung und ...

