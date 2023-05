Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 12.05.2023 bis 14.05.2023

Wilhelmshaven (ots)

Schwerer Raub aus Wohnung

Am Samstag, gegen 07.30 Uhr, klingelte der Beschuldigte im Bereich der Wilhelmshavener Innenstadt an der Wohnungstür des Opfers und forderte von ihm 50.- Euro. Dieser Forderung verlieh er zunächst mit einem Klappmesser und später mit einem Teleskopschlagstock Nachdruck. Das Opfer konnte dann in sein eigenes Wohnzimmer fliehen und die Tür verschließen. Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung Marktstraße. Dabei handelte es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Südländer, ca. 165 cm groß, Halbglatze, sehr schlank und bekleidet mit einer schwarzen Cap, einen braunen Strickpullover und einer schwarzen Hose. Auffällig sei noch eine Narbe unter dem rechten Auge gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Betrug

Bereits am Freitagmorgen, um kurz nach 08.00 Uhr, versuchte sich ein ca. 30 jähriger Mann im Bereich der Genossenschaftsstraße Zugang zu einem Haus zu verschaffen. Er gab sich als "Wasserwerker" aus, der aufgrund einer Baustelle in der Nähe angeblich das Wasser abstellen müsse. Die 83 jährige Hausbesitzerin reagierte vorbildlich und wollte erst einmal den Ausweis des angeblichen "Wasserwerkers" sehen. Dieser entfernte sich dann aber schnell in eine unbekannte Richtung. Eine später erfolgte Nachfrage bei der GEW ergab, dass zur Zeit im Bereich der Genossenschaftsstraße keine Personen eingesetzt seien. Der Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und eine dunkle Cappy.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrten

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.10 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Bereich der Bismarckstraße eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr gekommen sei und es dabei fast zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines Zeugens kam. Bei einer anschließenden Kontrolle der 27 jährigen Fahrzeugführerin konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,71 Promille festgestellt werden. Neben einer Blutprobenentnahme und einem Strafverfahren muss die 27 Jährige nun auch noch mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell