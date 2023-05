Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel (Stand 14.05.2023) Betrachtungszeitraum 12.05.2023 bis 14.05.2023

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheitsfahrt

Bockhorn - Am späten Samstagabend befuhr eine 60-jährige Frau aus Bockhorn mit einem Pkw Audi die Steinhauser Straße in Bockhorn obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Während der polizeilichen Kontrolle ergab eine Überprüfung am mobilen Testgerät eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,3 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Weiterfahrtuntersagung. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Sachbeschädigung

Varel - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter an einem Mehrparteienhaus in der Neumühlenstraße, in Nähe dortiger Gastronomiebetriebe, eine Außenfensterbank. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Verursachung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Varel - In der Nacht zum Samstag befuhr ein 20-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw VW Golf das Gelände des Jugendzentrums an der Oldenburger Straße. Dort missbrauchte er eine Rasenfläche entgegen ihrer eigentlichen Bestimmung für seine Fahrmanöver wodurch die Grasnarbe stark beschädigt wurde. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

