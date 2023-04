POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Montagmorgen (24.04., 05.50 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis an der Neuenkirchener Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat Montagmorgen rund ...

