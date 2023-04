Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall auf der Herzebrocker Straße am Dienstagmorgen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagmorgen (25.04., 07.58 Uhr) kam es auf der Herzebrocker Straße in Höhe des Teckentrupswegs zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 60-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Zum Unfallzeitpunt beabsichtigte ein 42-jähriger BMW-Fahrer aus Richtung des dortigen Straßenverkehrsamts nach links auf die Herzebrocker Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, welche die Herzebrocker Straße aus Richtung Teckentrupsweg querte. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto fiel die 60-jährige Gütersloh mit ihrem Fahrrad zu Boden. Der Gütersloher Autofahrer blieb unverletzt. An dem Pkw und dem Rad entstand jeweils Sachschaden.

Mit einem Rettungswagen wurde die Fahrradfahrerin in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch ein Bielefelder Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. On Höhe der Unfallstelle kam es bis in die späten Vormittagsstunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell