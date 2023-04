Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tandem-Fahrrad entwendet

Celle - Am Sonntag, 09.04.23, ist in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr ein rotes Tandem der Firma Rothenburg Schnauff in der Straße Blumlage entwendet worden. Erste Hinweise haben ergeben, dass sich das Tandem in Altencelle aufhalten könnte. Wer Hinweise zum Diebstahl oder Aufenthaltsort des Tandems geben kann, wendet sich an die Polizei Celle unter 05141/2770

