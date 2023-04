POL-GT: Einbruch in Gütersloher Tierarztpraxis

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Auf bislang unbekannte Weise gelangten Einbrecher am vergangenen Wochenende (21.04., 17.00 Uhr - 24.04., 07.00 Uhr) in eine Firma an der Waldbadstraße. Innerhalb des Firmengebäudes beschädigten die Unbekannten mehrere Türen und durchsuchten diverse Räume. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum ...

mehr