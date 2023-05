Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Drogenplantage in Wilhelmshaven aufgedeckt

Wilhelmshaven (ots)

Nach einem Hinweis am 06.05.2023 durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Polizei Wilhelmshaven einen Keller in der Börsenstraße. Sie stellten knapp 400 Cannabis-Pflanzen sicher, ebenso das für den Betrieb erforderliche technische Equipment. Die eingesetzten Kräfte konnten zwischen den Pflanzen eine Person wahrnehmen, bei der sich um einen 32 Jahre alten Wilhelmshavener handelte. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Dort erließ das Amtsgericht in Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten Beschuldigten. Die Ermittlungen dauern an. In ihrem Zuge hat sich herausgestellt, dass es auch zu einer illegalen Entnahme von elektrischer Energie kam und aus dem darüber liegenden Betrieb das benötigte Wasser entnommen wurde. Dieses ist bei Indoor-Plantagen in erheblichem Ausmaß erforderlich, um die Aufzucht der Cannabis-Pflanzen zu ermöglichen.

