POL-GI: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet hohen Geldbetrag+Dieb flüchtet ohne Beute+Autoreifen in Lollar zerstochen+Benzin auf Pendlerparkplatz entwendet+ Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet einen fünfstelligen Euro-Betrag

Einen Schaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrages beklagt eine über 70-Jährige aus Gießen, nachdem sie einem Betrüger am Telefon sensible Daten zu ihrem Online-Banking übermittelt hatte. Anfang der Woche erhielt die Seniorin auf ihrem Mobiltelefon zwei Anrufe eines falschen Bankmitarbeiters. Er gaukelte ihr vor, dass sich offenbar auf ihrem Computer Viren befinden würden. Cyber-Kriminelle würden nun versuchen, auf ihr Konto zuzugreifen. Er fragte nach ihren Bankdaten und ging dabei sehr geschickt vor. Zudem baute er ihr gegenüber so Druck auf, dass sie ihm die sensiblen Daten mitteilte. Zu einem späteren Zeitpunkt loggte sie sich online auf ihrem Konto ein und stellte den Verlust ihres Geldes fest.

Dieser Betrugsfall zeigt, wie wichtig der sorgsame Umgang mit sensiblen Bankdaten ist. Um nicht Opfer der Masche zu werden, rät die Polizei eindringlich:

- Geben Sie keine sensiblen Daten zu ihren Vermögen, Wertsachen oder zu ihren Bankzugangsdaten am Telefon heraus. - Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter erfragen niemals sensible Daten am Telefon. - Rufen sie Ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Nummer aktiv zurück und informieren Sie sich dort direkt über angebliche Ungereimtheiten.

Gießen: Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen auf einem Wohnhausparkplatz in der Pater-Delp-Straße die Scheibe eines grauen Touran ein. Die Täter machten sich zwischen 20.00 Uhr am Donnerstag (22. September) und 20.45 Uhr am Mittwoch (28. September) an dem Fahrzeug zu schaffen und flüchteten anschließend ohne Beute. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Autoreifen zerstochen

In der Robert-Bosch-Straße zerstachen Unbekannte am Mittwoch zwischen 01.30 und 11.00 Uhr den Reifen eines PKW. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Kraftstoff entwendet

Auf einem Pendlerparkplatz an der Landesstraße 3127 schlugen Benzindiebe zu. Zwischen 18.25 Uhr am Dienstag und 07.25 Uhr am Mittwoch bohrten sie ein Loch in den Tank und entwendeten den Kraftstoff. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Marihuana dabei

Auf einem Garagengelände im Pfarrgarten fiel einer Polizeistreife am Donnerstag gegen 13.00 Uhr ein Mann auf, der offenbar sehr nervös war und auf Nachfrage der Polizisten vorgab, dort urinieren zu wollen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter eine Feinwaage, eine geringe Menge an Marihuana sowie Joint-Zubehör und stellten es sicher. Sie leiteten gegen den 31-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: Radlerin leicht verletzt

Am Montag (26.September) gegen 18.00 Uhr befuhr eine 28-jährige Radfahrerin aus Butzbach die Straße "Neue Bäue" in Richtung Marktplatz. In Höhe der Sonnenstraße kam der Butzbacherin ein unbekannter Rennradfahrer entgegen und bog vor ihr ab. Die 28-Jährige wich nach rechts aus, stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mercedes beschädigt

3.200 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Freitag (16.September) in der Straße "Stolzenmorgen". Ein Unbekannter streifte zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr die weiße E-Klasse auf einem Parkplatz und fuhr anschließend davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Beim Wenden Straßenlampe beschädigt

Zwischen Freitag (09.September) 10.00 Uhr und Mittwoch (21.September) 10.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Wenden im Fichtenweg eine Straßenlampe. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Am Dienstag (27.September) zwischen 07.30 Uhr und 17.15 Uhr streifte ein Unbekannter in der Pestalozzistraße einen geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Puma zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Fernwald: Vorfahrt missachtet

Ein 21-jähriger Mann aus Buseck in einem Renault befuhr am Dienstag (27.September) gegen 18.00 Uhr von Annerod in Richtung Bundesstraße 49 und beabsichtigte auf diese in Richtung Gießen einzubiegen. Offenbar fuhr der Renault-Fahrer zu weit auf die B49 ein und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Audi eines 23-Jährigen, der von Gießen in Richtung Reiskirchen unterwegs war. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Motorradfahrer stürzt durch Fahrfehler

Ein 23-Jähriger Mann aus Gießen mit einem Motorrad befuhr am Mittwoch (28.September) gegen 19.15 Uhr die Landstraße 3166 von Weickartshain nach Grünberg. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam der Kradfahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Eine 23-jährige Frau aus Buseck in einem Opel befuhr am Mittwoch (28.September) gegen 16.30 Uhr den Schiffenberger Weg. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte die Opel-Fahrerin die Fahrspur und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 51-Jährigen. Es entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 61-jähriger Mann aus Gießen in einem VW und ein 39-jähriger Butzbacher in einem Opel befuhren hintereinander die Abbiegespur in Richtung Schubertstraße und stoppten an einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren der Gießener und der Opel-Fahrer an. Als der 61-Jährige aufgrund eines Feuerwehrfahrzeuges mit eingeschaltetem Sondersignale abbremste, bemerkte der Butzbacher den Bremsvorgang zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 26-jähriger Gießener in einem Fiat und ein 26-jähriger Mann aus Wetzlar in einem BMW befuhren am Mittwoch (28.September) gegen 10.50 Uhr die linke Fahrspur der Gabelsbergerstraße in Richtung Westanlage. Als der Fiat-Fahrer an einer roten Ampel hielt, fuhr der Wetzlarer aufgrund von zu geringen Abstands auf den Fiat auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Schwerverletzte nach Unfall

Am Mittwoch (28.September) gegen 11.00 Uhr befuhr eine 56-jährige Hungenerin die Landstraße 3137 von Villingen in Richtung Hungen. Vermutlich kam die Hungenerin in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, steuerte entgegen und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die 56-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Bergungsarbeiten war die L3137 voll gesperrt. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Absperrmaßnahmen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

