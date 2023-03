POL-WHV: Verkehrsunfall auf Oldenburger Straße - Eine Beteiligte dringend gesucht!

Varel (ots) - Am Donnerstagmorgen, 23.03.23, zwischen 10:45 - 11:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer mitgeführten Tasche in einem Verbrauchermarkt an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel. Die Geschädigte konnte ihre Geldbörse auf dem Parkplatz wiederfinden, es fehlte allerdings das Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

