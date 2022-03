Wachtendonk (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (26. März 2022) hat ein unbekannter Fahrzeugführer die Hauswand einer Bäckerei am Friedensplatz touchiert und beschädigt. An der Wand platzte Putz ab, auch eine Fensterbank aus Metall wurde in Mitleidenschaft gezogen. An der Anstoßstelle waren schwarze Lackspuren zu erkennen. Der Verursacher flüchtete ...

