Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Niederschopfheim - Schnell verurteilt

Friesenheim - Niederschopfheim (ots)

Dank eines aufmerksamen Detektives konnte am Montagnachmittag ein 25-jähriger Dieb von den verständigten Polizisten des Polizeireviers Lahr festgenommen werden. Der Mann wurde zunächst in einem Einkaufsmarkt in Niederschopfheim beim Diebstahl mehrerer hochwerter Alkoholika beobachtet. Noch vor dem Einschreiten des Detektivs entfernte sich der Mann, der mutmaßlich noch in Begleitung von bislang unbekannten Mittätern war, vom Tatort. Kurz darauf wurde der 25-Jährige in einem Einkaufsmarkt in Oberweier bei einem versuchten Diebstahl ertappt und konnte durch das Personal, das vom Detektiv des Marktes in Niederschopfheim zuvor gewarnt worden war, bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten festgehalten werden. Im Zuge des "beschleunigten Verfahrens" wurde der in Deutschland wohnsitzlose Mann festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag dem Richter beim Amtsgericht Offenburg zur Verhandlung vorgeführt. Der Richter verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 10 Euro. Zudem hat er die Verfahrenskosten zu tragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell