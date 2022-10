POL-OG: Iffezheim - Gebäudebrand

Rastatt, Plittersdorf (ots) - Ein am Dienstagnachmittag in einer Garage in der Blumenstraße ausgebrochener Brand, konnte rund 20 Minuten später von Einsatzkräften der Feuerwehren, Rastatt, Plittersdorf und Steinmauern gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich kurz vor 14 Uhr in dem vom Bauhof und Deutschen Roten Kreuz gemeinsam genutzten Gebäude ein unmittelbar zuvor in Gebrauch gewesener Rasenmäher ...

