POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Donnerstaq, 18.05.2023

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Einbruch in ein dänisches Möbelgeschäft

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem dänischen Möbelgeschäft, welches sich im Amaryllisweg in Wiesmoor befindet, zu einem Einbruch in ein Verkaufszelt. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang ins Verkaufszelt und entwendeten darin befindliche Outdoor-Garnituren. Zeugen, welche diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 oder bei der Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, gegen 23:40 Uhr, kam es in Georgsheil in Südbrookmerland auf der Emder Straße zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver. Ein aus Hinte stammender 37-jähriger Pkw-Führer befuhr die Emder Straße aus Emden kommend. Nach einem Überholmanöver verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam in Höhe der dortigen Diskothek nach rechts von der Straße ab. Der VW Polo überschlug sich anschließend auf der anliegenden, drei Meter tiefer liegenden Wiese und kam ca. zehn Meter auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte sich glücklicherweise unverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ein dementsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 10.000 Euro.

Ihlow - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Sonntag, dem 07.05.2023, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Klosters Ihlow an der Kirchdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Pkw Skoda Octavia wurde vermutlich von einem aus- oder einparkenden Pkw hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitäts- und Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Buttforde - Umweltdelikt

Durch unbekannte Personen werden in der Funnixer Straße in Wittmund/ Buttforde mehrere Altreifen in einem Straßengraben entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Neuharlingersiel - Diebstahl von vier E-Scootern

Im Zeitraum vom 15.05.23 - 16.05.23 kommt es im Von-Eucken-Weg in Neuharlingersiel zu einem Diebstahl von vier E-Scootern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

