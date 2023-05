Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, den 17.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

In der Nacht zu Dienstag wurden in Aurich mehrere Kfz-Kennzeichen entwendet. In der Jümmestraße wurde das hintere Kfz-Kennzeichen vom Volkswagen einer 58-jährigen Auricherin entwendet. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt auf der Grundstückszufahrt. Auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts wurden von einem geparkten Skoda des Unternehmens beide Kfz-Kennzeichen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Norden - Fahrrad entwendet

In der Zeit von Montag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 06:50 Uhr, wurde in der Heinrich-Heine-Straße das verschlossen abgestellte Fahrrad eines 50-jährigen Norders gestohlen. Der Schaden liegt im mittleren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Mountainbike gestohlen

Am Pferdemarkt wurde am Montag, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, das Mountainbike eines 19-jährigen Aurichers durch Unbekannte gestohlen. Der Auricher stellte das Fahrrad abgeschlossen dort ab. Der Schaden liegt im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter 04941 6060.

Aurich - Diebstahl eines Pedelecs

Mehrere unbekannte Personen haben am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, in der Emder Straße das verschlossene Pedelec eines 15-jährigen Aurichers gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Norden - Tatverdächtige zu Schuppenbrand ermittelt

Am vergangenen Mittwochnachmittag, den 10.05.2023, geriet in der Wurzeldeicher Straße ein Schuppen in Brand. Der Schuppen wurde hierbei, trotz schnellem Einschreiten der Feuerwehr Norden, völlig zerstört. In der Bahnhofstraße qualmte es am selben Tag aus einem Schuppen, wobei es eindeutige Hinweise auf ein versuchtes, vorsätzliches in Brand setzen gab. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Norden konnten Tatverdächtige zu den beiden Fällen ermittelt werden. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 13- und einen 14-jährigen Norder. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern weiter an.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von Sonntag, 22:00 Uhr, bis Montag, 17:00 Uhr, wurde in der Nordseestraße der Opel Corsa eines 26-jährigen Mannes aus der Samtgemeinde Hage beschädigt. Der Opel war am Straßenrand geparkt und wies am nächsten Tag Beschädigungen im Bereich des vorderen, linken Kotflügels auf. Die Schäden deuteten auf einen Verkehrsunfall, unter Beteiligung eines blauen Fahrzeugs, hin. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in vierstelliger Höhe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

In der Straße Grüner Weg kontrollierten Polizeibeamte am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, den Fahrer eines Leichtkraftrades. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 18-jährigen Fahrer aus Großefehn. Ein Vortest bestätigte den vorherigen Konsum von THC, sodass eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 18-Jährigen eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag wurde, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:45 Uhr, ein Mountainbike der Marke Bulls von einer Haltestelle an der Auricher Straße, kurz vor Esens, gestohlen. Der Eigentümer, ein 43-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Esens, stellte es zuvor dort unverschlossen ab. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Diebstahl eines Abrollcontainers

In der Eggelinger Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 06.05.2023, bis Dienstag, 16.05.2023, einen Abrollcontainer der Sielacht Wittmund, der an der dortigen Pumpstation stand. Es entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Wittmund - Fahrrad aus Schuppen entwendet

In der Zeit von Sonntag, 09:00 Uhr, bis Montag, 09:00 Uhr, wurde durch Unbekannte das Pedelec einer 67-jährigen Wittmunderin gestohlen. Das Pedelec stand in einem Gartenschuppen in der Mühlenstraße. Es entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Dienstag, gegen 11:15 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau aus der Samtgemeinde Esens mit einem Volkswagen die Straße Coldewind. In einer Linkskurve kommt ihr ein Renault entgegen, der über die Mittellinie auf ihre Fahrbahn gelenkt wurde. Die beiden Pkw berührten sich im Bereich der jeweils linken Außenspiegel, wodurch ein Schaden in dreistelliger Höhe entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

