POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Görgeshausen (ots) - Am 23.04.2023 um 02:52 Uhr kam es auf der Kirmes in Görgeshausen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei junge Männer gerieten am Eingang der Halle aus bislang unbekannten Gründen in Streit, wobei der 20-jährige Beschuldigte seinem 18-jährigen Kontrahenten eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Der Geschädigte wurde mit einer Platzwunde vom DRK versorgt und kam in ein Krankenhaus. Der ...

