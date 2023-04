Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Gartenhauses Rennerod Emmerichenhain

Rennerod (ots)

Rennerod OT Emmerichenhain - Am Samstag, den 22.04.2023, gegen 15:58 Uhr, kam es zu einem Brand eines Gartenhauses. Anwohner vernahmen ein Knallgeräusch und im Anschluss eine starke Rauchentwicklung. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um Böller handeln, die den Brand auslösten. Seitens der Polizei wird um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang in der Siegener Straße in Emmrichenhain gebeten.

