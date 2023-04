POL-PDMT: Verunglückte Motorradfahrerin

Bad Ems (ots) - Am 20.04.23 gegen 07:30 Uhr kam es in der Lahnstraße Bad Ems zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei touchierte der flüchtige Unfallbeteiligte den Geschädigten im Begegnungsverkehr. Unfallflüchtig in Richtung Nassau, ist ein schwarzer SUV mit einem abgedeckten Boot auf einem Anhänger. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (Tel. 02603-9700) erbeten. Rückfragen ...

