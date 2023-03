Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Audi beschädigt

Spelle (ots)

Am 3. März, gegen 10:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des K+K-Marktes in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte die Heckscheibe eines dort abgestellten roten Audi A1. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernt sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

