POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am 1. März gegen 8:30 Uhr, kam es in Papenburg am Deverweg in Höhe der Baustelle des neuen Ems-Centers zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen. ...

