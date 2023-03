Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neunhaus - Zeugen gesucht

Neunhaus (ots)

Am Sonntag gegen 1 Uhr kam es vor einer Gaststätte in Neuenhaus/Veldhausen in der Straße Am Kaiserplatz zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug und biss ein bislang unbekannter Täter nach vorherigen Streitigkeiten das weibliche Opfer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Neuenhaus unter der Rufnummer 05941/989850 in Verbindung zu setzen.

