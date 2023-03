Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 46-Jähriger übernachtet in Mülltonne und landet im Fahrzeug einer Entsorgungsfirma

Lingen (ots)

Heute Morgen um kurz nach sieben Uhr kam es in Lingen in der Straße Am Wall-Süd zu einer nicht alltäglichen Situation. Mitarbeiter einer Müllentsorgungsfirma entdeckten vor dem abzuholenden Container Müllreste und schauten zunächst in den Behälter, ob sich ein Tier oder ähnliches darin befindet.

Da sie nichts weiter Ungewöhnliches feststellten, entleerten sie diesen und fuhren zur nächsten Station. Als die Mitarbeiter an der nächsten Station in der Straße Herrenkamp ankamen, hörten sie Hilferufe, welche augenscheinlich aus dem Müllfahrzeug kamen. Sie stellten die Maschinen ab und alarmierten die Rettungskräfte, welche innerhalb kürzester Zeit vor Ort eintrafen. Die Feuerwehr konnte den 46-jährigen Mann unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Dieser gab an, dass er aufgrund der Temperaturen einen Schlafplatz suchte und aus diesem Grund in den Container kletterte und sich darin eingrub und somit auch nicht von den Mitarbeitern entdeckt werden konnte. Glücklicherweise konnte der Mann auf sich aufmerksam machen und unverletzt aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell