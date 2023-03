POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 27. Februar und dem 4. März kam es an der Gustav-Mahler Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein unbekannter Verursacher ein Zaunelement. Der Zaun wurde eingedrückt und aus den Verankerungen herausgebrochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

