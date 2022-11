Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kollision mit Linienbus

Am Montag prallte eine 77-Jährige in Ulm-Wiblingen mit einem Suzuki gegen einen Bus.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr die Frau in der Hauptstraße in Richtung Illerkirchberg. Dort kam ihr ein Bus entgegen. Die Frau kam auf die linke Seite und stieß mit dem Bus zusammen. Warum sie mit ihrem Suzuki nach links kam ist bislang unklar. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Auto. Der 44-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9630320) nahm die Ermittlungen auf und versucht herauszufinden, warum die Frau in den Gegenverkehr kam. Die Polizei schätzt den Schaden am Suzuki auf 2.500 Euro, am Bus auf 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Versuchen Sie deshalb, Ablenkung beim Fahren zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann zu einem Unfall führen. Dies dient der Sicherheit aller. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++ 2306027 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell