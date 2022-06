Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzen Person kam es am Dienstagabend kurz vor 19:30 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen der Autobahnraststätte Baden-Baden und der Anschlussstelle Rastatt Süd. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen scherte ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender, heller Sattelzug zum Überholen aus. Hierbei übersah er mutmaßlich einen daneben auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden grauen Toyota Avenis einer 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 53-jährige Beifahrer verletzt wurde. Der unfallbeschädigte Toyota kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand und der bislang unbekannte Fahrer des Lastwagens fuhr davon. Am Toyota entstand auf der Beifahrerseite ein Schaden von ungefähr 3.500 Euro. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer: 07223 80847-0.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell