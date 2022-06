Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Bertha-Benz-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Gegen 8:15 Uhr war eine Opel-Fahrerin auf der B3 unterwegs und wollte nach links in Richtung Haueneberstein abbiegen. Eine aus Richtung Sandweier kommende 28-jährige Nissan-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Haueneberstein fahren wollte, kollidierte hierbei beim Rechtsabbiegen mit der vorfahrtsberechtigten Opel-Lenkerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Beide Frauen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und nach einer Erstversorgung mit Rettungswägen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis zur Räumung der Unfallstelle im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

