Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin verletzt

Lingen (ots)

Am 2. März gegen 7.45 Uhr kam es in Lingen an der Meppener Straße in Höhe des dortigen REWE-Marktes zu einem Unfall. Dabei übersah ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer vermutlich bei Abbiegen eine 20-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau zu Fall kam uns sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt über den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung stadteinwärts fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Pkw-Fahrer/in sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591-87215, in Verbindung zu setzen.

