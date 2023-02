Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Sonneberg (ots)

Am Samstag wurden zwei Verkehrsteilnehmer gestoppt, welche mit Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Gegen Mittag stellten Polizeibeamte bei einem 39-Jährigen fest, dass er unter Einfluss von Amphetaminen am Steuer saß, für ihn endete die Fahrt in Neuhaus-Schierschnitz. Er musste ebenso zur Blutprobenentnahme ins Sonneberger Krankenhaus verbracht werden, wie ein 56-jähriger Sonneberger, welcher als Radfahrer im Wolkenrasen kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, war dieser so stark alkoholisiert, dass ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,11 Promille erbrachte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet.

