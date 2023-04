POL-PDMT: Nastätten - Unfallflucht auf dem REWE-Parkplatz am Donnerstag, gg. 16:40 Uhr

Fachbach (ots) - Am Mittwoch, den 19.04.2023, gegen 21 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Fachbach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein unbekannter Täter warf einen Blumenkübel in die Heckscheibe des Fahrzeugs, an diesem entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (Tel. 02603-9700) erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion ...

