Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Ehemaliger Lebensmittelmarkt im Vollbrand - Weiterer paralleler Brand an der städtischen Grundschule an der Zunftmeisterstraße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Brand im ehemaligen Lebensmittelmarkt ist gelöscht. Das Gebäude ist vollständig ausgebrannt und der gesamte Deckenbereich ist im Laufe des Einsatzes eingestürzt. Seit circa 19.15 Uhr ist noch eine Brandwache der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort, um eventuelle Glutnester abzulöschen. Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Zusätzlich war die Drohne der Feuerwehr für den Einsatzüberblick und das Aufspüren von Glutnestern in der Luft. Die Löschwasserversorgung gestaltete sich aufwendig, mehrere Hydranten im Nahbereich wurden genutzt. Die Aktienstraße wurde für die Einsatzdauer in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch Freiwillige Feuerwehr gestellt.

Während des Einsatzes an der Aktienstraße erreichte um 17.40 Uhr die Leitstelle ein Notruf von der städtischen Grundschule an der Zunftmeisterstraße. Vor Ort brannte ein Laubhaufen an der Fassade eines Nebengebäudes der Schule. Da ein Übergriff des Brandes auf die Gebäudewand nicht ausgeschlossen werden konnte musste ein Teil der Wand abgenommen werden. Ein Gebäudeschaden konnte somit verhindert werden.(SDa)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell