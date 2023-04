Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährliche Körperverletzung auf Kirmes

Görgeshausen (ots)

Am 23.04.2023 um 02:52 Uhr kam es auf der Kirmes in Görgeshausen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei junge Männer gerieten am Eingang der Halle aus bislang unbekannten Gründen in Streit, wobei der 20-jährige Beschuldigte seinem 18-jährigen Kontrahenten eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Der Geschädigte wurde mit einer Platzwunde vom DRK versorgt und kam in ein Krankenhaus. Der Beschuldigte stand bei der Tat mit 1,24 Promille unter Alkoholeinfluss und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam es bei weiteren Beteiligten noch zu einer Bedrohung. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge des DRK sowie mehrere Streifenwagen umliegender Polizeidienststellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell