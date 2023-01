POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Halter/in eines beschädigten Pkw

Selm (ots) - In der Nacht zu Sonntag (29.01.23) versuchten zwei unbekannte, männliche Täter um 00:14 Uhr in einen Kiosk an der Waltroper Straße in Selm einzubrechen. Sie zerstörten sowohl eine Plastikrollade, ebenso hebelten sie an der Metalltür der Örtlichkeit. Ein 63-jähriger Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Nachdem die Täter den ...

mehr