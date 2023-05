Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss - Bruchhausen-Vilsen und Asendorf, Einbrüche und Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Einbrüche und Diebstahl

Am vergangenen Wochenende sind im Bereich Bruchhausen-Vilsen und Asendorf mehrere Straftaten begangen worden.

Im Laufe des Wochenendes, also in der Zeit von Freitag 14:00 Uhr bis Montag, 10:30 Uhr, sind bisher noch unbekannte Täter in das "alte Betriebsgelände" von VILSA-Brunnen eingedrungen und haben mit einem Gabelstapler diverse Beschädigungen im Gebäude verursacht. Anschließend wurde der Gabelstapler mit Feuerlöschpulver besprüht. Außerdem brachen sie gewaltsam in eine ehemalige Werkstatt auf dem Gelände ein und entwendeten mehrere Gartengeräte. Die Schadenshöhe steht noch nicht genau fest; sie beträgt aber mindestens 8000 Euro.

In Asendorf drangen Einbrecher in der Zeit von Samstag; 17:00 Uhr bis Montag; 8:00 Uhr gewaltsam durch eine Tür in eine Werkstatt am Steimker Weg ein. Mehrere elektrische Arbeitsgeräte wurden entwendet. Der Höhe des Sachschadens steht noch nicht genau fest; beträgt aber mind. 2000 Euro. An der Alten Heerstraße wurden ebenfalls in diesem Zeitraum beide Kennzeichen von einem geparkten VW-Golf entwendet.

In Uenzen haben Unbekannte in der Zeit vom 28.04. bis Montag aus einer Sattelzugmaschine Dieselkraftstoff entwendet. Die Zugmaschine der Marke IVECO war am Uenzer Bahnhof für 1,5 Wochen abgestellt worden.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252/ 938250 zu informieren.

Weyhe-Kirchweyhe - Diebstahl eines E-Scooters

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr ist in der Bahnhofstraße vor der Bäckerei Weymann ein E-Scooter samt Schloss entwendet worden. Der Sachschaden beträgt ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421-80660, entgegen.

Barnstorf - Mülltonnenbrand

Ein Nachbar entdeckte am Montag gegen 15.10 Uhr brennende Mülltonnen auf dem Hof eines Hauses in der Bahnhofstraße. Die Feuerwehr wurde verständigt und löschte die insgesamt vier Mülltonnen schnell ab. Die angrenzende Garagenwand und der Dachüberstand wurden durch das Feuer beschädigt. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Auch der Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Sulingen - Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Die Polizei stoppte gestern gegen 14.00 Uhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger in der Bassumer Straße (B61). Der 40-jährige litauische Fahrer war aus Richtung Minden kommend auf der B 61 unterwegs. Bereits im Bereich Kirchdorf fiel er durch seine sehr auffällige Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern auf. Er fuhr mehrfach in Schlangenlinien und setzte zu waghalsigen Überholmanövern an. Eine Streife der Polizei Sulingen konnte den Sattelzug schließlich stoppen. Die Überprüfung der Atemluft ergab eine Alkoholkonzentration von gut 2 Promille, was auch die Fahrweise erklärte. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf richterliche Anordnung musste der Fahrer noch eine Sicherheitsleistung zahlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell