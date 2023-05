Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Brand einer Lagerhalle und Wohnung - Syke, Brand zweier Pkw - Bassum und Drentwede, Einbrüche ---

Diepholz (ots)

Bassum - Brand

In der Nacht zu Samstag gegen 04.20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Gebäudebrand in der Industriestraße in Bassum. Ein Gebäudekomplex bestehend aus einer Werkstatt, einem Lagerraum und einer Einliegerwohnung stand in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Der 42-jährige Bewohner der Einliegerwohnung sowie ein weiterer Mann hatten sich bereits ins Freie in Sicherheit gebracht. Während der Löscharbeiten versuchte der 42-Jährige mehrfach wieder in seine Wohnung zu gelangen. Als ihm das verwehrt wurde, schlug er gegen mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und bedrohte anschließend die eingesetzten Polizisten. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und brachte ihn zur Polizei nach Syke. Nach Beendigung der Löscharbeiten und polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Der Schaden wird auf ca. 100000 Euro beziffert.

Drentwede - Einbruch

In der Zeit von Mittwoch bis Sonntag letzter Woche sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Moorweg eingebrochen. Sie drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das im Umbau befindliche Haus ein. Sie entwendeten Werkzeuge und verließen das Haus unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Syke-Wachendorf - Pkw brannten

Aus bisher noch unbekannter Ursache sind in der Nacht von Sonntag auf Montag um kurz nach 1:00 Uhr zwei Pkw auf einem Grundstück an der Colonie Wachendorf in Brand geraten. Ein danebenstehender, dritter PKW, wurde durch die brennenden Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer entdeckte den Brand und alarmierte sofort die Feuerwehr. Da vor Ort die Brandursache nicht geklärt werden konnte, wurden der Audi und der Hyundai von der Polizei beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt ca. 9000 Euro.

Bassum - Einbruch

Am Sonntagvormittag, in der Zeit von 9:00 bis 9:30 Uhr, ist ein bisher noch Unbekannter in eine nicht mehr bewirtschaftete Gaststätte in Kätingen eingebrochen. Vermutlich wurde der Einbrecher durch den Hund der Bewohner im Obergeschoß gestört, so dass kein Diebesgut erlangt wurde. Der angerichtete Sachschaden an der Tür beträgt ca. 200 Euro. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

