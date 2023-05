Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Nur noch eine Woche! + Motorrad-Aktionstag am 14. Mai 2023 ---

Diepholz (ots)

Unter dem Motto "Kaffee (und Kirche) statt Knöllchen" findet, wie bereits mehrfach angekündigt, am 14. Mai 2023 zum zweiten Mal ein Motorrad-Aktionstag statt.

Der Aktionstag startet um 11:00 Uhr in der Maria Magdalena Kirche (Bürgerstraße 7 in Thedinghausen) mit einem Gottesdienst. Im Anschluss geht es in einem Korso zu Stevens Bistro (Freesenstraße 3 in Martfeld), wo es ab 12:00 Uhr ein informatives Programm gibt.

Zum vielfältigen Programm zählen unter anderem Tipps zur Ersten Hilfe, zum Sichern von Motorrädern auf Anhängern und wie man sich beim sogenannten Toten Winkel neben Lkw verhalten sollte. Die Arbeitsgruppe "Tuning" der Polizeiinspektion Verden/Osterholz gibt weiterhin Tipps, was für ein fachgerechtes Tuning wichtig ist. Ebenfalls wird es einen Stand mit Motorradausrüstung geben. Die Verkehrswacht wird Übungen aus Fahrsicherheitstrainings präsentieren. Gutscheine für solche Trainings können vergünstigt erworben oder sogar bei einer Verlosung gewonnen werden.

"Der Ablauf ist auf die Kirchengäste abgestimmt, man darf gespannt sein! Der gemeine Korso der Kräder im Anschluss nach Martfeld hat dieses Jahr eine deutlich längere Strecke! Nun hoffen wir noch auf bestes Wetter!" erklärt Andrea Sudmann von der Polizeiinspektion Verden. "Wir haben wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt und sind überzeugt, dass sich der Besuch auf jeden Fall lohnt" ergänzt Dierk Westermann von der Polizei Syke.

Das Motto "Kaffee statt Knöllchen" soll deutlich machen, dass es an dem Tag um Prävention gehen soll - und zwar auf Augenhöhe.

Am Aktionstag, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, steht der Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz, Thomas Gissing, für Medienanfragen zur Verfügung. Darüber hinaus beantworten die Organisatoren den ganzen Tag Fragen und sind für Auskünfte ansprechbar.

Wir freuen uns auf Sie!

Die Polizeiinspektionen Verden/Osterholz und Diepholz

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell