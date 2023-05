Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Heiligenloh, Radfahrerin schwer verletzt - Diepholz, Kradfahrer ohne Führerschein und Versicherung -

Diepholz (ots)

Diepholz - Ohne Führerschein und ohne Versicherung

Einer Funkstreife fiel gestern gegen 20.20 Uhr auf der B 51 im Raum Diepholz ein offensichtlich viel zu schnelles Kleinkraftrad auf. Als die Polizei das Kleinkraftrad anhalten wollte, ignorierte der Fahrer das Stopp Signal und fuhr weiter. Nach kurzer Verfolgung bog der Flüchtende in einen Feldweg ab. Hier ging die Verfolgung zunächst weiter. An einer Kreuzung verlor der Flüchtende jedoch die Kontrolle über das Kleinkraftrad, stürzte und landete im Graben. Der 21-jährige Fahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Grund für die Flucht ist der fehlende Führerschein und das für das Kleinkraftrad keine Versicherung besteht. Die angebrachten Kennzeichen sind abgelaufen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Arbeiter schwer verletzt

Bei Abbrucharbeiten an einer alten Scheune im Ortsteil Riethausen ist am Donnerstag gegen 14:00 Uhr ein Mitarbeiter einer Baufirma schwer verletzt worden. Er wurde durch eine umstürzende Holzwand eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr geborgen werden. Der 51-jährige Mann wurde notärztlich erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Borstel hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Asendorf übersehen. Er wollte mit seinem VW Golf die Bücker Straße in Richtung Siedenburg überqueren und übersah an der Kreuzung die Asendorferin, die die B6 in Richtung Nienburg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 6500 Euro.

Heiligenloh - Radfahrerin schwer verletzt

Trotz Vollbremsung konnte ein 24-jähriger Twistringer am Donnerstagabend um 19:30 Uhr den Zusammenstoß mit einer Radfahrerin nicht mehr verhindern. Er wollte mit seinem PKW aus der Hermannstraße in Fahrtrichtung B 51 fahren, als plötzlich eine 15-jährige Twistringerin mit ihrem Pedelec aus der Oderstraße kam und ihm die Vorfahrt nahm. Durch den Aufprall wurde die Schülerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Mädchen trug keinen Helm, dafür aber Kopfhörer, wodurch sie vermutlich abgelenkt war. Der Sachschaden beträgt ca. 1800 Euro.

