Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hüde, Werkzeug Diebstahl - Stuhr, Pkw landet im Schaufenster ---

Diepholz (ots)

Hüde - Werkzeug Diebstahl

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis diese Woche Dienstag gewaltsam durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Ludwig-Gefe-Straße eingebrochen. Ziel des Einbruchs waren Werkzeuge im Wert von über 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Stuhr - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 15-jährige Radfahrerin wurde gestern gegen 13.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Samlandstraße in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er die Radfahrerin und beide kollidierten. Bei dem Sturz verletzte sich die 15-Jährige leicht am Bein. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Stuhr - In Schaufenster gelandet

Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer ist gestern gegen 14.15 Uhr beim Einparken in einem Schaufenster in der Henleinstraße 1 gelandet. Beim Einparken war der Fahrer vom Bremspedal abgerutscht und der Pkw war gegen die Schaufensterscheibe gerollt. Verletzt wurde niemand. Am Pkw und dem Schaufenster entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Syke-Barrien - Silowagen beschädigt

In der Zeit von Freitag letzter Woche bis Dienstag haben Unbekannte an den Gleisanlagen an der Brückenstraße zwei neue Silowagen mit Graffitis beschmiert. Der Sachschaden beträgt ca. 7500 Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell