Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Festnahme bei Geldübergabe - Syke, Bruchhausen-Vilsen, drei Motorradfahrer verletzt - Sulingen. Fußgänger schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Festnahme bei Geldübergabe

Ein 51-jähriges Mitglied einer Betrugsbande hat die Polizei am Donnerstag gegen 15.00 Uhr bei der Übergabe von Wertsachen festgenommen. Der Mann hatte zuvor als falscher Polizeibeamter in Brinkum bei einer älteren Dame die Wertsachen abgeholt. Betrüger hatten sich per Telefon bei der älteren Dame gemeldet und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Sie drängten die Frau dazu Wertsachen an einen Abholer zu übergeben, sonst würde die Tochter ins Gefängnis müssen. Die ältere Dame wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Als es dann zur Übergabe der Wertsachen kam, konnte die Polizei den Abholer festnehmen. Der 51-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. Die Polizei rät auch weiterhin, nicht auf die Anrufe einzugehen und das Gespräch gleich zu beenden.

Stuhr-Groß Mackenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Montag in der Zeit von 00:00 Uhr bis ca.18:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Proppstraße am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden an dem BMW zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter Tel.0421-8066-0 entgegen.

Motorradunfälle

Am Montag, 01.05.2023, wurden bei Verkehrsunfällen in Syke und Bruchhausen-Vilsen gleich drei Motorradfahrer zum Teil schwer verletzt.

Gegen 14 Uhr kam ein 23-Jähriger in Henstedt, Henstedter Straße, mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:15 Uhr verlor ein 16-jähriger Motorradfahrer in Syke, Leerßer Straße, in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallte im Seitenraum. Hierbei verletzte sich der 16-Jährige und seine Sozia leicht.

Gegen 16:10 Uhr geriet ein 35-jähriger in Bruchhausen-Vilsen, Homfelder Chaussee, mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Asendorf - Verkehrsunfall

Am 01.05.2023, gegen 12:30 Uhr, wollte eine 59-jährige Mindenerin in Asendorf die Hannoversche Straße (B 6) überqueren und kollidierte dabei mit dem Transporter eines 65-jährigen Delmenhorsters. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Pkw Totalschaden entstand.

Diepholz - Pkw beschädigt

Am Sonntagabend hat ein Unbekannter mutwillig ein im Birkenweg abgestelltes Mercedes Cabrio beschädigt. Der Unbekannte schlitzte das Dach des Cabrios auf, beschädigte einen Außenspiegel und die Windschutzscheibe. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Diebstahl

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Montag fünf Leitkegel der Polizei entwendet. Die Leitkegel dienten der Parkplatzabsperrung der Dienststelle an der Bahnhofstraße. Hinweise und auch die Leitkegel nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Versuchter Einbruch

Am Samstag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 00.00 Uhr, kam es in Sulingen, Ortsteil Lindern zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Aus unbekannten Gründen lassen sie von der Tat ab und flüchten unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Sulingen - Fußgänger schwer verletzt

Am Montag gegen 22.00 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in der Galtener Straße Einmündung Südstraße ein 47-jähriger Mann schwer verletzt. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer hatte den Fußgänger, der mit einem Rollator unterwegs war, übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Der Fußgänger wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell