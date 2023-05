Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.05.2023

Diepholz (ots)

Drentwede - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntagmittag befuhr ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Espelkamp die K33, Sudholz, in Fahrtrichtung Drentwede. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem unbesetzten Beiwagen des Motorrades mit einem am Straßenrand befindlichen Baum.

Durch den Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde im Anschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt.

Stemshorn - Diebstahl einer Sattelzugmaschine

In der Zeit von Freitag, 09:00 Uhr, bis Sonntag, 16:20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Dielinger Straße einen abgestellten Sattelzug samt Auflieger. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder entsprechende Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz (05441/9710) in Verbindung zu setzen.

