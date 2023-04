Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 29.04.2023

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am 28.04.2023, gegen 21.10 Uhr, kam es in Weyhe zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Kreuzung Hauptstraße / Am weißen Moor. Ein 53-jähriger und ein 29-jähriger Weyher befuhren jeweils mit ihren Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Kirchweyhe, als ein 58-jähriger Fehmaraner mit seinem Audi aus der Straße Am weißen Moor auf die Hauptstraße fuhr und die Vorfahrt des 53-Jährigen missachtete. Den folgenden Zusammenstoß erkannte der 29-Jährige in seinem VW zu spät und fuhr ebenfalls in den Audi des 53-jährigen Weyhers. Letztgenannter wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Pkw entstand Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 58-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,64 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Stuhr - Zwei Verkehrsunfälle mit Fahrrädern

Bei zwei Verkehrsunfällen zwischen Pkw und Fahrrad wurden am Freitagmittag in Stuhr zwei Frauen verletzt. Am 28.04.2023, gegen 13.32 Uhr, war eine 44-jährige Pedelecfahrerin im Ortsteil Groß Mackenstedt auf dem Geh- und Radweg entlang der Delmenhorster Straße in Fahrtrichtung Delmenhorst unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender 85-jähriger Bremer beabsichtigte in Höhe der Straße An der Sägerei mit seinem Mercedes nach rechts abzubiegen und übersah dabei die Pedelecfahrerin. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge fiel diese zu Boden und wurde leicht verletzt. Es entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Wenig später kam es im Ortsteil Brinkum gegen 14.10 Uhr zu einem weiteren Unfall. Eine 38-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Ernst-Abbe-Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte und beabsichtigte den Rodendamm zu kreuzen. Dabei übersah sie einen 29-jährigen vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer, der auf dem Rodendamm in Richtung Bremer Straße unterwegs war. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand auch hier Sachschaden von etwa 300 Euro.

