POL-DH: --- Syke, Verkehrsunfall durch medizinischen Notfall - Drebber, Pedelec Diebstahl - Weyhe, Einbruch in Wohnung

Syke-Barrien - Verkehrsunfall durch medizinischen Notfall

Am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr erlitt ein 66-jähriger Treckerfahrer einen medizinischen Notfall. Auf der Bremer Straße in Barrien geriet das Gespann aus Trecker und Anhänger nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam im Seitenraum zum Stehen. Zufällig vorbeikommende Rettungssanitäter und weitere Ersthelfer bargen den Fahrer aus dem Trecker, leisteten sofort Erste-Hilfe und reanimierten den 66-Jährigen bis zum Eintreffen des Notarztes. Unter fortlaufender Reanimation wurde der 66-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um das Abschleppen des Treckers und des Anhängers kümmerten sich benachbarte Landwirte. Der gesamte Schaden wird auf rund 10000 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Bassum - Verkehrsunfall

Eine 42-jährige Bassumerin wollte am Dienstag um 8:45 Uhr mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt rückwärts auf die Industriestraße auffahren. Aus einer gegenüberliegenden Auffahrt wollte im selben Moment ein 53-jähriger Stuhrer mit seinem Pkw ebenfalls auf die Industriestraße fahren und mittig der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zusammen ca. 3000 Euro.

Twistringen - Eingangstür beschädigt

An einem Möbelhaus an der Bachstraße wurde in der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh die Eingangstür mutwillig und massiv durch einen Knallkörper beschädigt. Wer dazu etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen, Tel. 04243/970570, zu informieren.

Schwarme - Aufsitzmäher gestohlen

In der Zeit von Montag, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 15:45 Uhr, wurde aus einem Carport in Schwarme, Hauendamm, unbemerkt ein Aufsitzmäher im Wert von über 6000 Euro entwendet. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke unter Tel. 04242/9690 zu informieren.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Wohnung im Flatterdamm eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Balkontür und gelangten so in die Wohnung im 1.OG. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Drebber - Pedelec Diebstahl

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 19.45 Uhr haben Unbekannte in Jacobidrebber ein Pedelec entwendet. Die Geschädigte hatte das Bike der Marke Pegasus an der Bushaltestelle am Imbiß in der Dorfstraße angeschlossen. Der Schaden beträgt rund 2800 Euro.

