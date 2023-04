Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Diebstahl aus Schuppen - Sulingen, Verkehrsunfall mit Verletzten - Stuhr, Pedelec Diebstahl ---

Stuhr - Diebstahl Pedelec

In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag haben Unbekannte aus dem Keller der Grundschule in Brinkum, Neuenstraße, ein Pedelec samt Akku und Helm entwendet. Der Schaden beträgt rund 2800 Euro.

Twistringen - Diebstahl aus Schuppen

Im Laufe der letzten Woche, von Freitag 21.04. bis Donnerstag, 26.04.23, sind Unbekannte in einen Geräteschuppen in Mörsen, Am Denkmal, eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Holztür und entwendeten, nach ersten Erkenntnissen, eine Aluleiter und einen Rollwagen. Der Schaden beträgt rund 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Sulingen OT Herelse - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, um 18:00 Uhr, wollte ein 18-jähriger Ehrenburger mit seinem PKW von einem Grundstück nach links auf die Straße Herelse einbiegen. Hierbei übersieht der Fahrer einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW eines 33-jährigen Sulingers, so dass beide PKW miteinander kollidieren. Die 17-jährige Beifahrerin des Ehrenburgers erleidet durch den Zusammenstoß Prellungen im Kopf- und Beinbereich. Sie wird durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden beteiligten PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt.

Hüde - Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 12.20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Osnabrücker Straße (B 51). Kurz vor der Einmündung Düversbrucher Straße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 53-jährige Fahrer eines Pkw erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt jedoch rund 9000 Euro.

