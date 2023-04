Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Diebstähle aus Pkw - Bassum, Zwei Verkehrsunfälle an einer Kreuzung ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Katalysator Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Montag zu Dienstag in Diepholz, Willenberg, einen Katalysator entwendet. Die Täter bauten den Katalysator von einem Opel-Astra ab, der auf einem Parkplatz stand. Der Schaden beträgt rund 850 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - In Pkw eingebrochen

Am Mittwoch haben Unbekannte zwei Pkw in Weyhe aufgebrochen. In der Straße Am Busbahnhof wurde zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr die hintere Glasscheibe auf der Beifahrerseite eines Kia zerstört. Auf dem Parkplatz des Freibades Am Neddernfeld wurde das Fenster der Fahrertür eines VW Up zerstört. In beiden Fällen wurde vermutlich nichts entwendet. Der Schaden beträgt zusammen rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Mopedfahrer verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Moped-Fahrer die B51 in Richtung Twistringen und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Auf Grund von Gegenverkehr musste er jedoch warten. Dies bemerkte der nachfolgende 57-jährige PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf. Der Mopedfahrer aus Bassum verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die B51 musste während der Unfallaufnahme für kurze Zeit gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Bassum - Zwei Verkehrsunfälle an gleicher Kreuzung

An der Kreuzung Bürgermeister-Lienhop-Straße / Bramstedter Kirchweg ereigneten sich gestern im Verlauf des Tages zwei Verkehrsunfälle. Gegen 10.40 Uhr übersah zunächst ein 76-jähriger Pkw-Fahrer eine 55-jährige Pkw-Fahrerin. Bei der Kollision entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Gegen 15.20 Uhr übersah dann an der gleichen Kreuzung ein 57-jähriger Pkw-Fahrer den Pkw eines 18-jährigen Fahrers. Der 18-Jährige wurde bei der Kollision beider Pkw leicht verletzt. Der gesamte Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell